Армія РФ обстріляла Зарічне, місцевий житель отримав поранення

Російські окупанти сьогодні, 31 серпня, атакували селище Зарічне Лиманської громади на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранення отримав 26-річний чоловік, його відвезли до лікарні. Про це повідомляє Суспільне Донбас.

За словами представниці Донецької обласної прокуратури Анастасії Медведєвої, снаряди потрапили приватним сектором, внаслідок чого отримав поранення 26-річний місцевий житель, який працював на городі.

«Його з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги», — зазначила вона.

За даними прокуратури, російські військові атакували населений пункт із РСЗВ «Град».

Розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 31 серпня до сільськогосподарського підприємства, яке розташоване у селищі Мирне, на околиці Слов'янська, потрапили чотири снаряди.