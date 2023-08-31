Во время ночного обстрела Славянска погиб один человек

Разрушенное сельскохозяйственное предприятие Славянска. Фото: «Новости Донбасса» / telegram

Сегодня ночью, 31августа, в сельскохозяйственное предприятие, которое расположено в поселке Мирное, на окраине Славянска, попали четыре снаряда. Об этом в своем ролике сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«К сожалению город был обстрелян. Четыре взрыва ночью, прилеты в сельскохозяйственное предприятие. Один человек погиб, охранник. Мы вместе, берегите себя», — подчеркнул Вадим Лях в записанном видеообращении к жителям города.

Напомним, что 30 августа 2023 года, российские военные убили двух жителей Донецкой области.





