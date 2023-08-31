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Во время ночного обстрела Славянска погиб один человек

31 августа 2023, 09:01

Во время ночного обстрела Славянска погиб один человек

Разрушенное сельскохозяйственное предприятие Славянска. Фото: «Новости Донбасса» / telegram Разрушенное сельскохозяйственное предприятие Славянска. Фото: «Новости Донбасса» / telegram

Сегодня ночью, 31августа, в сельскохозяйственное предприятие, которое расположено в поселке Мирное, на окраине Славянска, попали четыре снаряда. Об этом в своем ролике сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях. 

«К сожалению город был обстрелян. Четыре взрыва ночью, прилеты в сельскохозяйственное предприятие. Один человек погиб, охранник. Мы вместе, берегите себя», — подчеркнул Вадим Лях в записанном видеообращении к жителям города. 

Напомним, что 30 августа 2023 года, российские военные убили двух жителей Донецкой области.


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