Заканчивается запас еды. Оккупантов прекратят снабжать продуктами за отказ воевать — Маляр

На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей ухудшается логистическое обеспечение российских военных, в связи с этим, вводятся ограничения в обеспечении продуктами воинских частей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Российским оккупационным администрациям Сватовского района Луганской области сообщено, что с сентября 2023 года будет прекращено продовольственное обеспечение личного состава подразделений, дислоцированных на территории этого района», — написала она.

По словам заместительницы министра обороны, применение ограничений в продовольственном обеспечении для наказания личного состава стало одной из характерных особенностей проведения так называемой специальной военной операции с РФ в Украине.

Кроме того, в Донецк массово прибывают мобилизованные на территории России лица, в частности, трудовые мигранты из бывших советских республик, которые в свое время выехали на заработки и получили российские паспорта.

По словам указанных лиц, их фактически насильно под конвоем доставили на территорию Украины. В настоящее время их содержат под стражей в домах, владельцы которых депортированы в Россию.

Маляр добавила, что запас сухих пайков, полученных мобилизованными, практически закончился, иного продовольственного обеспечения до прибытия в боевые подразделения для них не предусмотрено.

Напомним, продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении на востоке Украині, там сейчас ВС РФ прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но безуспешно.