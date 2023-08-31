Закінчується запас їжі. Окупантів припинять забезпечувати продукти за відмову воювати — Маляр

На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей погіршується логістичне забезпечення російських військових, у зв'язку з цим запроваджуються обмеження у забезпеченні продуктами військових частин. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«До окупаційних адміністрацій Сватівського району Луганської області повідомлено, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району», — написала вона.

За словами заступника міністра оборони, застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних рис проведення так званої спеціальної військової операції з РФ в Україні.

Крім того, до Донецька масово прибувають мобілізовані на території Росії особи, зокрема, трудові мігранти з колишніх радянських республік, які свого часу виїхали на заробітки та отримали російські паспорти.

За словами цих осіб, їх фактично насильно під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власники яких депортовані до Росії.

Маляр додала, що запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено.

Нагадаємо, продовжуються активні бойові дії на Лиманському напрямку на сході України, там зараз ЗС РФ докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, але безуспішно.