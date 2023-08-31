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ВС РФ прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки

31 августа 2023, 15:16

ВС РФ прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки

Продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении на востоке Украині, там сейчас ВС РФ прилагают немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но безуспешно. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр, по ее словам, на этом участке фронта ВСУ уничтожают захватчиков, не оставляя им возможности реализовать планы.

«На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах», — рассказали в Минобороны Украины.

На южных направлениях, как отметила Маляр, продолжается наступательная операция ВСУ, есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сообщается, что сейчас Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах.

«Враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск прикрытия государственной границы («Брянск», «Курск» и «Белгород») с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски в районы активных боевых действий», — идет речь в сообщении.

По данным Маляр, продолжаются обстрелы населенных пунктов на севере Украины с территории РФ, захватчики проводят диверсионно-разведывательную деятельность, нарушая украинскую Государственную границу.

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