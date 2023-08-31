Атака беспилотников в РФ. В Брянске раздаются взрывы, работает ПВО

В российском городе Брянске сегодня вечером, 31 августа, были слышны взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников.

Так, вначале Telegram-каналы сообщили о «хлопке», а затем написали о работе ПВО.

Сейчас российское министерство обороны написало о якобы «сбитии» украинского беспилотника.

«Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 31 августа местные жители Брянска зафиксировали атаку беспилотников на свой город.