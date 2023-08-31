Атака безпілотників у РФ. У Брянську лунають вибухи, працює ППО

У російському місті Брянську сьогодні ввечері, 31 серпня, було чути вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників.

Так, спочатку Telegram-канали повідомили про «бавовну», а потім написали про роботу ППО.

Зараз російське міністерство оборони написало про нібито «збиття» українського безпілотника.

«Дежурні засоби ППО знищили український безпілотний літальний апарат над територією Брянської області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 31 серпня місцеві жителі Брянська зафіксували атаку безпілотників на своє місто.