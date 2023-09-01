Военным РФ становится сложнее сбивать украинские БПЛА

Главное управление разведки МО Украины продемонстрировало видео, на котором два российских вертолета и самолет безуспешно пытаются сбить украинский беспилотник.



За время продолжительной погони противник так и не смог ликвидировать украинский летательный аппарат. БПЛА Главного управления разведки все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.



ГУР показало украинский БПЛА, который летит в районе мыса Тарханкут, преследуюмый сразу двумя боевых вертолетами и одиним самолетом. Несмотря на непрерывный огонь, беспилотник вышел невредимым с «поля боя» и успешно вернулся на базу.

Напомним, сегодня ночью, 1 сентября, в РФ сработала система ПВО в районе псковского микрорайона Кресты — неподалёку, где расположен аэродром.