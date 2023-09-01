Військовим РФ стає складніше збивати українські БПЛА

Головне управління розвідки МО України продемонструвало відео, на якому два російські вертольоти та літак безуспішно намагаються збити український безпілотник.



За тривалу погоню супротивник так і не зміг ліквідувати український літальний апарат. БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не лише після зустрічі з російським ППО, а й за прямого зіткнення з ворожою авіацією.



ГУР показало український БПЛА, який летить у районі мису Тарханкут, який переслідується одразу двома бойовими вертольотами та одним літаком. Незважаючи на безперервний вогонь, безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою і успішно повернувся на базу.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 1 вересня, в РФ спрацювала система ППО в районі псковського мікрорайону Хрести - неподалік, де розташований аеродром.