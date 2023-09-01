В России вновь сработала система ПВО: под удар попали Псков, Курчатов и Москва

Сегодня ночью, 1 сентября, в РФ сработала система ПВО в районе псковского микрорайона Кресты — неподалёку, где расположен аэродром, сообщил российский телеграм-канал.



В небе был обнаружен неопознанный объект, который по словам местных жителей, был уничтожен.



Позже появилась информация, что два БПЛА атаковали город Курчатов в Курской области. Предварительно повреждения получили административное здание и жилой дом.



В московских аэропортах объявлен план «Ковëр». Рейсы на вылет и на прилет задерживаются. По информации метсных телеграм-каналов, во Внуково задержаны 16 рейсов и 6 отменены, в Домодедово — отменены 14 рейсов и 19 задержаны.





Московский мэр Сергей Собянин заявил о работе сил ПВО рядом с Люберцами, отметив, что пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военнотранспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков, а 31 августа, в российском городе Брянске были вновь слышны взрывы.