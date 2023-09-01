За сутки ВСУ разбили 6 складов с БК армии РФ и один их пункт управления на Таврическом направлении

На Таврическом направлении за прошедшие сутки российская армия 14 раз атаковала позиции ВСУ и совершила 632 обстрела, нанесла 3 ракетных и 21 авиаудар. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.



Артиллерийские подразделения Сил обороны Украины Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач.



За последние сутки потери ВС РФ, по данным Тарнавского, составили 181 человек, безвозвратные — 45, раненые — 135, в плен попал один захватчик.



«Уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага», — написал военный.

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