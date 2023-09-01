За добу ЗСУ розбили 6 складів з БК армії РФ та один їхній пункт управління на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку за минулу добу російська армія 14 разів атакувала позиції ЗСУ і здійснила 632 обстріли, завдала 3 ракетних та 21 авіаударів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



Артилерійські підрозділи Сил оборони України Таврійського напрямку протягом доби виконали 1186 вогневих завдань.



За останню добу втрати ЗС РФ, за даними Тарнавського, становили 181 особу, безповоротні — 45, поранені — 135, у полон потрапив один загарбник.



«Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 пункт управління ворога», — написав військовий.

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