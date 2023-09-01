Под Бахмутом ВСУ уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллионов долларов

Под Бахмутом украинские военнослужащие подразделения CODE 9.2 одним БПЛА в течение ночи уничтожили российскую технику стоимостью более 5 миллионов долларов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, украинские воины уничтожили танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

«Благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика», — отметил Федоров.

Напомним, 1 сентября российские войска атаковали Украину двумя крылатыми ракетами «Калибр». Силы обороны одну ракету сбили, а вторая — попала в предприятие в Винницкой области.