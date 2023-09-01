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Під Бахмутом ЗСУ знищили техніку окупантів на понад 5 мільйонів доларів

01 вересня 2023, 10:53

Під Бахмутом ЗСУ знищили техніку окупантів на понад 5 мільйонів доларів

Під Бахмутом українські військовослужбовці підрозділу CODE 9.2 одним БПЛА протягом ночі знищили російську техніку вартістю у понад 5 мільйонів доларів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українські воїни знищили танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 та танковий мостоукладальник МТУ-90.

«Завдяки майстерності солдатів та коптеру росіяни більше не зможуть обстрілювати гаубицями та танком позиції сил оборони. А також переправляти техніку через водойми за допомогою мостоукладача», — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 1 вересня російські війська атакували Україну двома крилатими ракетами Калібр. Сили оборони одну ракету збили, а друга потрапила до підприємства у Вінницькій області.

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