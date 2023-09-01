Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 1 из 2 запущенных «Калибров»

Сегодня ночью, 1 сентября, российские войска атаковали Украину двумя крылатыми ракетами «Калибр». Силы обороны одну ракету сбили, а вторая — попала в предприятие в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что зафиксированы пуски двух ракет с акватории Черного моря (район Феодосия).

«Одну ракету удалось уничтожить, другая — попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные автомобили, пострадавшим оказывается помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября в РФ сработала система ПВО в районе псковского микрорайона Кресты — неподалеку, где расположен аэродром.