Россияне ударили по Херсону: погиб мужчина

Российские военные сегодня днем, 1 сентября, атаковали Херсон. В результате обстрела погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

Отмечается, что около 12:50 российские оккупанты обстреляли жилой квартал города. К сожалению, есть погибший.

«В результате удара травмы несовместимы с жизнью получил 34-летний мужчина, который находился на улице», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты за минувшие сутки, 31 августа, в очередной раз обстреляли Херсон и Херсонскую область.