Оккупанты обстреляли Херсонщину более 60 раз за сутки: погиб человек

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Херсонскую область, в результате чего погиб один гражданский, еще один получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 290 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», БПЛА и авиации.

В ОВА добавляют, что по городу Херсон войска РФ выпустили 14 снарядов

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за России 1 человек погиб, еще 1 — получил ранение», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие.