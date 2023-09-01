Росіяни вдарили по Херсону: загинув чоловік

Російські військові сьогодні вдень, 1 вересня, атакували Херсон. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що близько 12:50 російські окупанти обстріляли житловий квартал міста. На жаль, є загиблий.

«Внаслідок удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік, який перебував на вулиці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу, 31 серпня, окупанти вкотре обстріляли Херсон та Херсонську область.