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Луганская область: в школах Кременной учатся почти 1700 детей

01 сентября 2023, 12:56

Луганская область: в школах Кременной учатся почти 1700 детей

В школах Кременной Луганской области в 2023-2024 учебном году будут учиться 1690 школьников, среди них 57 первоклассников. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Обретение полного общего среднего образования обеспечивают пять Кременских лицеев, в которых сформировано 82 класса и будут учиться 1690 учеников. В первые классы заявления подали 57 детей, в десятые классы причислено 140 ребят», — написал он.

Глава региона отметил, что также работают два детских сада, Инклюзивно-ресурсный центр и Центр профессионального развития педагогических работников.

Кроме того, в Кременских учебных заведениях работают 108 педагогических работников.

Напомним, в ряде населенных пунктов на временно захваченной армией РФ территории Украины зафиксированы случаи, когда старшеклассники, которые не получили российский паспорт, временно не допущены к занятиям в школах.  

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