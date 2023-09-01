Луганська область: у школах Кремінної навчаються майже 1700 дітей

У школах Кремінної Луганської області у 2023-2024 навчальному році навчатимуться 1690 школярів, серед них 57 першокласників. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Здобуття повної загальної середньої освіти забезпечують п’ять Кремінських ліцеїв, у яких сформовано 82 класи і будуть навчатися 1690 учнів. До перших класів заяви подали 57 дітей, до десятих класів зараховано 140 хлопців та дівчат», — написав він.

Глава регіону зазначив, що також працюють два дитячі садки, Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників.

Крім того, у Кремінських навчальних закладах працюють 108 педагогічних працівників.

Нагадаємо, у низці населених пунктів на тимчасово захопленій армією РФ території України зафіксовано випадки, коли старшокласники, які не отримали російського паспорта, тимчасово не допущені до занять у школах.