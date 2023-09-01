Війська РФ обстріляли єдину працюючу лікарню в Авдіївці

Сьогодні вранці, 1 вересня, російські окупанти обстріляли лікарню в Авдіївці. На щастя, загиблих та поранених немає. Про це повідомив політик Муса Магомедов.

«Росіяни не залишають спроб знищити лікарню Авдіївки, яка продовжує працювати та надавати допомогу в таких важких умовах. Горить будівля інфекційного відділення, обійшлося без жертв», — написав він.

Крім того, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі Суспільне Донбас зазначив, що обстріл тривав понад півтори години.

За його інформацією, російські війська щодня обстрілюють місто, завдають авіаракетних ударів і б'ють з артилерії, танків та мінометів.

Нагадаємо, окупанти протягом 31 серпня обстріляли Донецьку область.