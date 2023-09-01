Россияне за последние сутки обстреляли Донецкую область: есть погибший и раненый

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Павел Кириленко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области, за последние сутки оккупанты убили одного человека, также известно о пострадавшем. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 31 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Мирном. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения», — написал он.

Глава региона отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксирована гибель 1676 людей, еще 4061 гражданский получил ранения.

Напомним, 30 августа российские войска атаковали Мирноградскую громаду Донецкой области. В результате обстрелов есть разрушения.