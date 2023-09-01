В Украине переформатируют дистанционное обучение: Шмыгаль раскрыл детали

Кабинет министров Украины принял решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые обучаются за границей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Политик отметил, что Украина делает все возможное, чтобы те дети, которые сейчас учатся за границей, не потеряли связь с украинским образовательным пространством.
«Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предполагает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю», — сказал Шмыгаль.
По словам премьера, оценки по математике или, например, по естественным наукам будут зачислены в школе, в которой дети сейчас учатся за границей.
Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр образования и науки Оксен Лесной работают над «системной трансформацией образовательного процесса».
Так, речь идет о пяти направлениях:
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 31 августа во время своего вечернего обращения приоткрыл завесу новации, которая ждет учителей и школьников.