В Украине переформатируют дистанционное обучение: Шмыгаль раскрыл детали

Кабинет министров Украины принял решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые обучаются за границей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Политик отметил, что Украина делает все возможное, чтобы те дети, которые сейчас учатся за границей, не потеряли связь с украинским образовательным пространством.

«Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили типовую образовательную программу, которая предполагает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6-8 часов в неделю», — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, оценки по математике или, например, по естественным наукам будут зачислены в школе, в которой дети сейчас учатся за границей.

Кроме того, вице-премьер-министр Михаил Федоров и министр образования и науки Оксен Лесной работают над «системной трансформацией образовательного процесса».

Так, речь идет о пяти направлениях:

улучшение уровня навыков образовательных менеджеров;

повышение престижа, оплаты труда, навыков и умений украинских педагогов;

современное содержание и смыслы образования на основе НУШ;

обновленная система и сеть для равного доступа всех детей к качественному образованию;

новое образовательное пространство: его безопасность и качество по новым стандартам.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 31 августа во время своего вечернего обращения приоткрыл завесу новации, которая ждет учителей и школьников.