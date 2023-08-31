Новация для школьников и учителей. Минцифры и МОН 1 сентября представят детали

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования готовят к новому учебному году очень позитивную новацию для школьников, их родителей и учителей. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Вице-премьер-министр Федоров и министр образования Лисовой вместе со своими командами готовят очень положительную новацию для наших школьников, для родителей, для учителей. То, что действительно будет помогать», — отметил глава страны.

Зеленский уточнил, что подробности о новации будут известны завтра, 1 сентября.

Напомним, также Зеленский сообщил, что Украина получит крупную партию бронированных «медэваков».