В Україні переформатують дистанційне навчання: Шмигаль розкрив деталі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які навчаються за кордоном. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Політик зазначив, що Україна робить все можливе, щоб ті діти, які зараз навчаються за кордоном, не втратили зв'язку з українським освітнім простором.

«Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які наразі не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6-8 годин на тиждень», — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, оцінки з математики або, наприклад, з природничих наук будуть зараховані у школі, в якій діти зараз навчаються за кордоном.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти та науки Оксен Лісовий працюють над «системною трансформацією освітнього процесу».

Так, йдеться про п'ять напрямків:

покращення рівня навичок освітніх менеджерів;

підвищення престижу, оплати праці, навичок та умінь українських педагогів;

сучасний зміст та сенси освіти на основі НУШ;

оновлена система та мережа для рівного доступу всіх дітей до якісної освіти;

новий освітній простір: його безпека та якість за новими стандартами.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 31 серпня під час свого вечірнього звернення відкрив завісу новації , яка чекає на вчителів і школярів.