Докладывал оккупантам о местах дислокации ВСУ: за коллаборационизм будут судить жителя Торецка

Будут судить местного жителя Торецка. Фото: Донецкая областная прокуратура

Местный житель Торецка сдавал оккупантам позиции ВСУ и оказывал другую информацию. Предатель ждет приговора суда под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2023 года житель города Торецк в мессенджере Telegram нашел чат-бот, созданный министерством государственной безопасности «ДНР», где содержались призывы к убийству наших защитников. Обвиняемый начал посылать туда информацию о расположении в городе личного состава, техники и огневых позиций Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и других структур.

Кроме того, мужчина сообщал о местах попадания российских ракет, чтобы помочь наступательным действиям оккупантов на территории Донбасса.

«Сторонник кремлевской идеологии потерял работу именно из-за обстрелов со стороны России, образовавших опасные условия труда. Однако это никоим образом не останавливало информатора, как и то, что благодаря его наводкам могли погибнуть гражданские люди», — говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый ждет приговора суда под стражей. Максимальное наказание – 15 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, так называемого «мэра» оккупированного Мариуполя Олега Моргуна будут судить, его обвиняют в коллаборационной деятельности. Предателю грозит до 10 лет за решеткой.