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Доповідав окупантам про місця дислокації ЗСУ: за колабораціонізм судитимуть мешканця Торецька

01 вересня 2023, 17:42

Доповідав окупантам про місця дислокації ЗСУ: за колабораціонізм судитимуть мешканця Торецька

Судитимуть місцевого жителя Торецька. Фото: Донецька обласна прокуратура Судитимуть місцевого жителя Торецька. Фото: Донецька обласна прокуратура

Місцевий житель Торецька здавав окупантам позиції ЗСУ та надавав іншу інформацію. Зрадник чекає на вирок суду під вартою. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що у червні 2023 року мешканець міста Торецьк у месенджері Telegram знайшов чат-бот, створений міністерством державної безпеки «ДНР», де містилися заклики до вбивства наших захисників. Обвинувачений почав надсилати туди інформацію про розташування у місті особового складу, техніки та вогневих позицій Збройних Сил України, Національної гвардії та інших структур.

Крім того, чоловік повідомляв про місця влучення російських ракет, щоб допомогти наступальним діям окупантів на території Донбасу.

«Прибічник кремлівської ідеології втратив роботу саме через обстріли з боку Росії, які утворили небезпечні умови праці. Однак це аж ніяк не зупиняло інформатора, як і те, що завдяки його наведенням могли загинути громадянські люди», — йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачений чекає на вирок суду під вартою. Максимальне покарання — 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, так званого «мера» окупованого Маріуполя Олега Моргуна судитимуть, його звинувачують у колабораційній діяльності. Зраднику загрожує до 10 років за ґратами.

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