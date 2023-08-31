Перешел на сторону РФ. «Мэр» оккупированного Мариуполя пойдет под суд

Так называемого «мэра» оккупированного Мариуполя ждет суд Фото: ГБР

Так называемого «мэра» оккупированного Мариуполя будут судить, его обвиняют в коллаборационной деятельности. Предателю грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Государственное бюро расследований.

По данным следствия, мужчина ранее был начальником Мариупольского управления МВД в Донецкой области. Однако еще в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону россиян. Известно, что он был приговорен запорожским судом к 11 годам заключения за участие в террористической организации.

«Последние восемь лет предатель скрывается от правосудия на оккупированных РФ территориях Донецкой области. После захвата оккупационных войск Мариуполя он добровольно занял должность так называемого «главы администрации города»», — говорится в сообщении.

В настоящее время он под руководством представителей России организует работу органов оккупационных властей в Мариуполе.

Мужчина обвиняется в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, осуждены жители Донецкой области, которые информировали российских оккупантов о местах дислокации ВСУ. Житель города Краматорска приговорен к 5 годам, а жительница города Славянска — к 8 годам заключения.