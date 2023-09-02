Система ЖКХ Украины еще не полностью готова к отопительному сезону

Обстрелы инфраструктуры в Украине в прошлом году повредили более 40% всех сетей, что существенно усложнило отопление в стране. Про это в эфире телеканалу «Рада» рассказала нардеп и глава комитета по вопросам организации госвласти Елена Шуляк.



Народная депутатка напомнила, что трудности с отопительным сезоном были вызваны запуском РФ более 1200 ракет и дронов по энергосистеме Украины.



«Из 1200 выпущенных ракет и дронов, к сожалению, 250 попали в цель, повредив более 40% всех сетей», — поделилась Елена Шуляк.



Повреждения, которые были нанесены инфраструктуре не удалось быстро восстановить, поэтому ремонтные работы продолжаются до сих пор.



По словам главы комитета по вопросам организации госвласти, на сегодняшний день комплекс жилищно-коммунального хозяйства готов на 70%. Планируется завершить все необходимые работы до 1 октября, в частности, связанные с ТЭС и другими аспектами теплоснабжения.

Напомним, энергетики восстановили генерацию поврежденной прифронтовой ТЭС, которая была остановлена из-за обстрелов 24 августа.