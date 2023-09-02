Система ЖКГ України ще не повністю готова до опалювального сезону

Обстріли інфраструктури в Україні минулого року пошкодили понад 40% усіх мереж, що суттєво ускладнило опалення у країні. Про це в ефірі телеканалу «Рада» розповіла нардеп та голова комітету з питань організації держвлади Олена Шуляк.



Народна депутатка нагадала, що труднощі з опалювальним сезоном були викликані запуском РФ понад 1200 ракет та дронів по енергосистемі України.



«З 1200 випущених ракет та дронів, на жаль, 250 потрапили в ціль, пошкодивши понад 40% усіх мереж», — поділилася Олена Шуляк.



Пошкодження, які були завдані інфраструктурі, не вдалося швидко відновити, тому ремонтні роботи продовжуються досі.



За словами голови комітету з питань організації держвлади, на сьогодні комплекс житлово-комунального господарства готовий на 70%. Планується завершити всі необхідні роботи до 1 жовтня, зокрема, пов'язані із ТЕЦ та іншими аспектами теплопостачання.

Нагадаємо, енергетики відновили генерацію пошкодженої прифронтової ТЕЦ, яку було зупинено через обстріл 24 серпня.