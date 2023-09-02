Коломойского арестовали на два месяца с возможностью залога в полмиллиарда гривен

Бизнесмену Игорю Коломойскому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога в более 500 миллионов гривен. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Также Коломойский должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней.



Ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение Коломойскому в мошенничестве и отмывании денег.



По данным следствия, бизнесмен в течение 2013-2020 годов легализовал более полмиллиарда гривен путем их вывода за границу. При этом Коломойский, как сообщается, использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.



Коломойский являлся ключевым акционером ПриватБанка до его национализации в декабре 2016 года.