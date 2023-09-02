Коломойського заарештували на два місяці з можливістю застави у півмільярда гривень

Бізнесменові Ігорю Коломойському суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці у Дніпрі з можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Також Коломойський має здати всі документи та не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть упродовж п'яти днів.



Раніше Служба безпеки України оголосила підозру Коломойському у шахрайстві та відмиванні грошей.



За даними слідства, бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон. При цьому Коломойський, як повідомляється, використав інфраструктуру підконтрольних банківських установ.



Коломойський був ключовим акціонером ПриватБанку до його націоналізації у грудні 2016 року.