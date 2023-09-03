Полиция насчитала 13 военных преступлений РФ в Донецкой области за прошедшие сутки

Военные преступления РФ в Донецкой области. Фото: «Новости Донбасса»

Национальная полиция зафиксировала обстрел оккупантами восьми населенных пунктов Донбасса, что привело к гибели двух человек и ранению еще двоих. Об этом заявили в пресс-центре Национальной полиции.



В сутки полиция задокументировала 13 военных преступлений России. По их сведеньям, армия РФ атаковала гражданское население с помощью РСЗО «Смерч», «Град» и артиллерии.

Военные преступления РФ в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Армия России нанесла удары по городам Авдеевка, Угледар, Краматорск, Красногоровка, Торецк, Часов Яр, селах Предтечино и Урожайное.

Военные преступления РФ в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Из-за обстрелов были повреждены 26 гражданских объектов: три жилых дома, 20 могил, автомобили и дорожное покрытие. В результате обстрела Угледара два человека погибли и еще двое получили травмы.

Военные преступления РФ в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Из «Смерчей» россияне накрыли Краматорск – повредили дорогу, многоквартирные дома и кладбище. По Торецку они били из артиллерии. Поврежден дом, уничтожен и сожжен гражданский автомобиль.

Военные преступления РФ в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Вчера, второго сентября, российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области.