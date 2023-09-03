Поліція нарахувала 13 воєнних злочинів РФ у Донецькій області минулої доби

Воєнні злочини РФ у Донецькій області. Фото: «Новини Донбасу»

Національна поліція зафіксувала обстріл окупантами восьми населених пунктів Донбасу, що призвело до загибелі двох людей та поранення ще двох. Про це заявили у пресцентрі Національної поліції.



За добу поліція задокументувала 13 воєнних злочинів Росії. За їхніми відомостями, армія РФ атакувала цивільне населення за допомогою РСЗВ «Смерч», «Град» та артилерії.

Воєнні злочини РФ у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Армія Росії завдала ударів по містах Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, селах Предтечине та Урожайне.

Воєнні злочини РФ у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Через обстріл було пошкоджено 26 цивільних об'єктів: три житлові будинки, 20 могил, автомобілі та дорожнє покриття. Внаслідок обстрілу Вугледара двоє людей загинули та ще двоє отримали травми.

Воєнні злочини РФ у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Зі «Смерчів» росіяни накрили Краматорськ – пошкодили дорогу, багатоквартирні будинки та цвинтар. Торецьком вони били з артилерії. Пошкоджено будинок, знищено та спалено цивільний автомобіль.

Воєнні злочини РФ у Донецькій області. Фото: Національна поліція

Вчора, 2 вересня, російські війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області.