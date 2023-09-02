Краматорск обстреляли кассетными снарядами

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Новости Донбасса

Российские войска обстреляли Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Удары нанесены по окраине города, их хорошо почувствовали жители близлежащих жилых кварталов.



В небе были заметны следы, характерные для кассетных снарядов.

Похоже, войска РФ вели обстрел из РСЗО «Смерч» с кассетными боевыми частями.



Обновлено. Одна из хвостовых частей снаряда застряла в проезжей части. Рядом находятся жилые многоэтажные дома.

В результате российских обстрелов были повреждены могилы на кладбище.

В многоэтажке вблизи выбиты стекла.





Еще одна хвостовая часть снаряда пробила стену в доме.