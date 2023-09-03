Буданов рассказал про российского пилота завербованного ГУР

Спецоперация «Синица», благодаря которой удалось завербовать российского пилота Ми-8, будет показана в эфире телемарафона, третьего сентября. Документальный фильм «Сбитые летчики России» объяснит, как удалось выманить вертолет, сообщает издание УП.



Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинской разведке удалось незаметно вывезти семью пилота для реализации операции.



«Смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю [его] семью, и, наконец, создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где сели, то попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы [взять] живыми, но имеем что имеем», — рассказал глава ГУР.

Напомним, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины.



