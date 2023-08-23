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Российский Ми-8 прилетел на одну из авиабаз ВС Украины: причиной стала спецоперация ГУР

Обновлено
23 августа 2023, 15:55

Российский Ми-8 прилетел на одну из авиабаз ВС Украины: причиной стала спецоперация ГУР

Российский вертолет приземлился в Украине. Фото: «Украинска правда» Российский вертолет приземлился в Украине. Фото: «Украинска правда»

В руководстве ВСУ подтверждают информацию российских блогеров, что российский боевой вертолет Ми-8 перелетел на одну из авиабаз ВС Украины, сообщает военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Однако пока не ясно, какие причины заставили российский экипаж изменить курс и приземлиться с обратной стороны линии разграничения. По информации украинского журналиста, вертолет полностью цел, и пополнит состав ВСУ после детального изучения его оборудования.

«Эта история обещает стать легендарной. Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ. Об этом сообщил российский пропагандистский канал. Россияне сообщают, что причина перелета – навигационные ошибки, но без сомнений, это очередная российская ложь. Ведь если вертолет перелетел на аэродром Полтавы, как сообщил российский блогер, то он находится примерно в 300 км от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только осознанно, в результате хорошо подготовленного перелета», — написал Бутусов. 

По его словам, вертолет летел на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видел все наземные ориентиры, ошибиться на 300 км просто невозможно, это большой расход горючего. Никаких случайностей быть не могло.

«Если все было так как написали русские, то не исключено, что имеет место первая в истории осознанная сдача в плен русского боевого вертолета! Это просто сенсация, деморализующая путинскую элиту военной авиации. Ждем деталей от украинских официальных источников, но эта тема обещает быть у всех мировых медиа», — добавил главред издания «Цензор.нет».

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В свою очередь, российский телеграм-канал пишет, что экипаж по каким-то причинам, потерял ориентировку и пересек границу. Блогеры допускают, что возможно была «радиоигра» со стороны украинцев, возможно отказ навигации, а дешманские GPSки там не работают уже давно.

Они допускают, что попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно и вертолет, увидев аэродром, совершили на нем посадку в Полтаве. Однако поняв куда сели, военные РФ сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле. телеграм-канал передает, что «бортовой» и «правак» предположительно 200, а командир 300.

Позже в «Украинской правде» вышел материал, в котором объяснялось, что это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

Украина получила не только вертолет, но и детали к истребителям. Фото: УП


Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области.

Российский Ми-8 в Украине. Фото: УП

Ранее, силы обороны Украины за утро сбили два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор», стоимостью около 16 миллионов долларов каждый. 

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Вертолет Ми-8
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