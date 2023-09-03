Буданов розповів про російського пілота завербованого ГУР

Спецоперацію «Синиця», завдяки якій вдалося завербувати російського пілота Мі-8, буде показано в ефірі телемарафону, третього вересня. Документальний фільм «Збиті льотчики Росії» пояснить, як вдалося виманити гелікоптер, повідомляє видання УП.



Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що українській розвідці вдалося непомітно вивезти сім'ю пілота для реалізації операції.



«Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю [його] сім'ю, і, нарешті, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, їх було знищено. Хотілося б [взяти] живими, але маємо, що маємо», — розповів голова ГУР.

Нагадаємо, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України.



