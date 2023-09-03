ВМС ВСУ уничтожили патрульный катер, шесть оккупантов погибло и двое ранены

Военно-морские силы ВСУ уничтожили патрульный катер противника КС-701 «Тунец» в северо-западной части Черного моря, шесть оккупантов ликвидированы и еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.



«В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 „Тунец“. Враг понес потери в количестве 6 ликвидированных и 2 раненых окупантов», — сказано в сообщении.



За минувшие сутки на херсонском направлении Силы обороны уничтожили почти сотню оккупантов, вместе с техникой и лодками. В частности, уничтожены два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня «Мерлин» и «Mohajer», четыре единицы автомобильной техники, три лодки ДРГ, два комплекса видеонаблюдения «Муром-М», полевой пункт боеснабжения и прочее.



Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 660 человек.