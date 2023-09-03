ВМС ЗСУ знищили патрульний катер, шість окупантів загинуло та двоє поранено

Військово-морські сили ЗСУ знищили патрульний катер противника КС-701 «Тунець» у північно-західній частині Чорного моря, шістьох окупантів ліквідовано та ще двох поранено. Про це повідомляє прес-служба Військово-Морських сил ЗСУ.



«У північно-західній частині Чорного моря при спробі висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 „Тунець“. Ворог зазнав втрат у кількості 6 ліквідованих та 2 поранених оккупантів», — сказано в повідомленні.



Минулої доби на херсонському напрямку Сили оборони знищили майже сотню окупантів, разом з технікою та човнами. Зокрема, знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня «Мерлін» та «Mohajer», чотири одиниці автомобільної техніки, три човни ДРГ, два комплекси відеоспостереження «Муром-М», польовий пункт боєпостачання та інше.



Загальні бойові втрати росіян початку повномасштабного вторгнення становлять близько 264 660 людина.