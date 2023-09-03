Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к военной службе

Минобороны Украины утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными. Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Министерства обороны № 490 и вступили в силу 25 августа.



Если раньше по статьям Расписания военно-врачебная комиссия (ВВК) должна принимать постановление «пригодный к военной службе», за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14 -в, 17-в, 21-в, 22-в. Однако сейчас эти слова исключили. Теперь по «спорным» пригодным статьям будут признавать всех.



Теперь ВВК одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к службе должно принимать постановление о пригодности к службе по конкретной военной специальности (ВОС).



«В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности», — говорится в приказе.



Теперь по «спорным» пригодным статьям будут признавать всех. Это:





2-в — клинически излеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;5-в — бессимптомный ВИЧ;

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в — медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы;

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Также приказ детализировал порядок определения места службы для ограниченных и уточнил порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины.



Командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на комиссию для определения пригодности к службе по новой специальности.



Кроме того, упрощены требования к здоровью для службы в ДШУ и морской пехоте в особый период. Благодаря новым изменениям в требованиях часть военных, которые ранее признавались непригодными к службе в десанте, теперь будут пригодны к такой службе. Изменения внесены приказом № 456.



Заметим, что хотя приказы № 456 и № 490 уже вступили в силу и обнародованы на портале Верховной Рады, в самом Положении (приказ № 402) по состоянию на 3 сентября изменения на сайте еще не внесены.