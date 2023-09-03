Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності до військової служби

Міноборони України затвердило новий розклад хвороб, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ внесено наказом Міністерства оборони № 490 і набули чинності 25 серпня.



Якщо раніше за статтями Розклади військово-лікарська комісія (ВЛК) повинна приймати постанову «придатну до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17 -В, 21-в, 22-в. Проте нині ці слова виключили. Тепер за «спірними» придатними статтями визнаватимуть усіх.



Тепер ВЛК одночасно з постановою про обмежену придатність до служби має приймати постанову про придатність до служби за конкретним військовим фахом (ВОС).



«У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби військової спеціальності командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби нової військової спеціальності», — йдеться у наказі.



Тепер за «спірними» придатними статтями визнаватимуть усіх. Це:

2-в - клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в - вірусні гепатити з незначним порушенням функцій; 5-в - безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в - невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;

21-в - повільно прогресуючі захворювання центральної нервової системи;

22-в - епізодичні та пароксизмальні розлади.

Також наказ деталізував порядок визначення місця служби для обмежених та уточнив порядок прийняття постанови ВВК про причинний зв'язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини.



Командир частини перед переміщенням військового на іншу посаду може направити його на комісію для визначення придатності до служби нової спеціальності.



Крім того, спрощено вимоги до здоров'я для служби в ДШУ та морській піхоті у особливий період. Завдяки новим змінам у вимогах частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, тепер будуть придатними до такої служби. Зміни внесено наказом №456.



Зауважимо, що хоча накази № 456 та № 490 вже набули чинності та оприлюднені на порталі Верховної Ради, у самому Положенні (наказ № 402) станом на 3 вересня змін на сайті ще не внесено.