Украинские силы сбили 23 «Шахеда» во время ночной атаки России

В небе над Украиной силы обороны в ночь на 4 сентября уничтожили 23 ударных дрона типа Shahed из 32 запущенных российскими войсками. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты атаковали ударными БпЛА Shahed-136/131 с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

Всего зафиксированы пуски 32 шахедов, которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.

«Силы и средства ПВО уничтожили 23 вражеских ударных БпЛА. Также была применена истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты за 3 сентября убили одного гражданского в Донецкой области.