Українські сили збили 23 «Шахеди» під час нічної атаки Росії

У небі над Україною сили оборони в ніч на 4 вересня знищили 23 ударні дрони типу Shahed із 32 запущених російськими військами. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували ударними БпЛА Shahed-136/131 з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Загалом зафіксовано пуски 32 шахедів, які атакували Одеську та Дніпропетровську області.

«Сили та засоби ППО знищили 23 ворожих ударних БпЛА. Також було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти за 3 вересня вбили одного громадянського на Донеччині.