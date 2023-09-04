Оккупанты более 100 раз атаковала Запорожскую область: ранены три человека

Оккупационный войска обстреливают захваченные территории Запорожской области. Так, за прошедшие сутки военные 104 раза открывали огонь по 30 населенным пунктам. Из-за вражеских обстрелов ранения получили три человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 104 обстрела: враг нанес ракетный удар по Верхней Терсе, с РСЗО ударил по Красному и Степному, а шестью авиаснарядами — по Орехову, совершил БПЛА-атаки по Щербакам, Чаривному, Ольговскому и Пятихаткам.

Кроме того, 88 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Павловки, Затишья, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Плавней, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

«В результате авиационного удара по Орехову ранения получила 51-летняя женщина. Кроме этого, в результате артобстрела Малой Токмачки травмирована семья — 68-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения», — написал он.

Напомним, российские войска обстреляли Пивничное, Торецк и Тихоновку Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще пять получили ранения.