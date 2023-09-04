Окупанти більше 100 разів атакувала Запорізьку область: поранено троє людей

Окупаційні війська обстрілюють захоплені території Запорізької області. Так, минулої доби військові 104 рази відкривали вогонь по 30 населених пунктах. Через ворожі обстріли поранення отримали троє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що за минулу добу зафіксовано 104 обстріли: ворог завдав ракетного удару по Верхній Терсі, з РСЗВ ударив по Червоному та Степовому, а шістьма авіаснарядами — по Оріхову, здійснив БПЛА-атаки по Щербаках, Чарівному, Ольгівському та П'ятихаткам.

Крім того, 88 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Павлівки, Затишшя, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Плавнів, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст та сіл.

«Внаслідок авіаційного удару по Оріхову поранення отримала 51-річна жінка. Крім цього, внаслідок артобстрілу Малої Токмачки травмовано сім'ю — 68-річну жінку та 71-річного чоловіка. Постраждалих доставлено до лікувальних закладів», — написав він.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Північне, Торецьк і Тихонівку Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення.