Россия использует вредоносное ПО для атак на украинских военных

Вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использует российская группа Sandworm, которую связывают с Главным центром спецтехнологий Главного разведывательного управления Генштаба России. Об этом сообщила британская разведка в своем отчете.



Вредоносное ПО, направленно на мобильные устройства Android, которыми пользуются украинскими военные. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) вместе с международными партнерами продолжает отслеживать атаки российских хакеров, направленные на силы ВСУ.

