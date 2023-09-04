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Россия использует вредоносное ПО для атак на украинских военных

04 сентября 2023, 10:56

Россия использует вредоносное ПО для атак на украинских военных

Вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использует российская группа Sandworm, которую связывают с Главным центром спецтехнологий Главного разведывательного управления Генштаба России. Об этом сообщила британская разведка в своем отчете. 

Вредоносное ПО, направленно на мобильные устройства Android, которыми пользуются украинскими военные. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) вместе с международными партнерами продолжает отслеживать атаки российских хакеров, направленные на силы ВСУ. 


Infamous Chisel по их сведеньям, обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также сбор и извлечение данных с них.

Ранее разведка Минобороны Великобритании заявила, что опасаясь недовольства новой мобилизацией российских граждан, руководство РФ принялось вербовать потенциальных новобранцев в соседних Армении и Казахстане.

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