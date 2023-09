Росія використовує шкідливе програмне забезпечення для атак на українських військових

Шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовує російська група Sandworm, яку пов'язують із Головним центром спецтехнологій Головного розвідувального управління Генштабу Росії. Про це повідомила британська розвідка у своєму звіті.



Шкідливе ПЗ, спрямоване на мобільні пристрої Android, якими користуються українські військові. Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) разом із міжнародними партнерами продовжує відстежувати атаки російських хакерів, спрямовані на сили ЗСУ.

