Россия вербует на войну иностранцев

Опасаясь недовольства новой мобилизацией российских граждан, руководство РФ принялось вербовать потенциальных новобранцев в соседних Армении и Казахстане. Об информирует британская разведка.



Согласно сведеньям британцев, в онлайн рекламе, которая агитирует на войну в Украине, кандидату предлагается 495 000 тыс. руб. (5 140 тыс. долларов), в качестве первоначального бонуса, а после ежемесячные выплаты в размере 190 000 тыс. руб. (1 973 тыс. долларов).



Подобную рекламу и центр по вербовке заметили в казахстанском городе Костанай, на северо-западе страны. Возможность привлечь там потенциальных солдат объясняется приближенностью региона к РФ и многочисленностью русскоговорящего населения.



С мая этого года, Россия уже стала привлекать мигрантов из Центральной Азии, в частности представителей узбекской национальности заметили в Мариуполе, где они работали на стройке.



Страна-оккупант их завлекает обещаниями предоставления российского гражданства и зарплатами до 4 160 тыс. долларов.

