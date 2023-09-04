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Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российских дронов на территории страны

04 сентября 2023, 12:55

Минобороны Румынии опровергло информацию о падении российских дронов на территории страны

Информация о падении российских беспилотников на территории Румынии во время атаки на Украину в ночь на 4 сентября не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны страны.

«Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве относительно так называемой ситуации, которая произошла в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники упали на национальную территорию Румынии», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили, что в режиме реального времени отслеживали ситуацию, отметив, что РФ не представляла прямой военной угрозы для территории Румынии.

«Средства нападения, использованные Российской Федерацией, ни разу не создавали прямые военные угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии», — написали в пресс-службе.

При этом, в Министерстве национальной обороны добавили, что нападение Российской Федерации на гражданские объекты и инфраструктуру в Украине неоправданны и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права.

Напомним, 4 сентября представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины сообщил, что во время вражеской атаки на Одесскую область российские дроны упали и сдетонировали на территории Румынии.

Также в ночь на 4 сентября во время массированной атаки россии в районе Измаильского порта российские беспилотники «Шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии.

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